31.10.2019 18:12

В горсовете поздравили социальных работников с профессиональным праздником (ФОТО)

Прием, посвященный Дню социального работника, прошел сегодня, 31 октября, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

Представителей социальной сферы поздравили заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова и председатель Харьковской областной организации профсоюзов работников социальной сферы Людмила Пластун.

За высокий профессионализм и значительный вклад в развитие социальной сферы города лучшим ее представителям вручили почетные грамоты Харьковского городского совета, грамоты исполнительного комитета горсовета и Благодарности городского головы. Также были вручены награды Харьковского областного совета и грамоты Харьковской областной государственной администрациии.

«Сфера социальной защиты с каждым годом все больше развивается. Мы предоставляем больше социальных услуг, учимся новому. Потому что сегодня оказывать социальную услугу, не будучи экономистом, юристом, медицинским работником, психологом и т.д., - невозможно. Наша профессия - востребована. И наша святая обязанность - делать все, чтобы люди были довольны. У нас есть подопечные, для которых социальный работник и услуги, которые он приносит в дом, - смысл жизни. Спасибо за то, что вы есть. Я хорошо знаю, какую работу вы выполняете, какой большой эмоциональный, физический труд за этим стоит. Какое большое терпение вы демонстрируете, когда обеспечиваете социальное спокойствие нашего любимого города Харькова. Давайте как можно дольше работать вместе. Желаю вам здоровья, благополучия в семьях, положительных эмоций. Желаю мира и передаю наилучшие пожелания от городского головы Геннадия Кернеса», - обратилась к присутствующим Светлана Горбунова-Рубан.

Лучшим социальным работникам также вручили грамоты Департамента труда и социальной политики городского совета.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю, чтобы у вас праздник был каждый день. Потому что вы - самые человечные, самые искренние и добрые люди. Желаю вам и вашим семьям всего самого лучшего. Пусть у нас все будет хорошо, а так оно и будет!» - пожелала коллегам директор департамента Лариса Болгова.

Для работников социальной сферы выступили музыканты и исполнители.

Отметим, что День социального работника Украины был учрежден Указом Президента от 13 апреля 1999 года. Праздник отмечается ежегодно в первое воскресенье ноября.