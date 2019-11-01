Известная украинская писательница допишет свой первый роман в Харькове

01.11.2019 10:57

С 1 ноября писательница Екатерина Калитко месяц будет находиться в городе в рамках Харьковской литературной резиденции.

Харьковская литературная резиденция - совместный проект Украинского центра международного ПЕН-клуба и Харьковской областной государственной администрации при организационной поддержке Харьковского литмузея. Резиденция основана в 2018 году с целью поддержки писателей, а также продвижения Харькова и его культуры в Украине и мире. Писатели - участники резиденции - получат возможность в течение месяца жить в Харькове для работы над собственным произведением, а также для знакомства с городом - его историей, культурой, людьми. В этом году впервые запланированы четыре месячные резиденции - весенняя, летняя, осенняя и зимняя - для двух украинских прозаиков, украинского переводчика, зарубежного автора.

На резиденции писательница планирует закончить свой первый роман «Напівшовкові». Месяц пребывания в Харькове откроет писательнице возможность глубже узнать о некоторых аспектах городской истории и урбанистики, которые будут воспроизведены в будущем романе: «Возможность поработать над текстом именно в Харькове была бы для меня очень ценной, ведь этот город станет важным «актером второго плана» в будущей книге. Главные сюжетные линии, пролегая, в основном, через Винницу и Подолье, касаются Харькова не только как арены драматического противостояния украинских национальных и большевистских сил, но, прежде всего, как города с очень интересным еврейским сообществом. Ключевой для романа еврейский контекст ссылается на Харьков, как город мечты и парадокса».

Во время пребывания Екатерины Калитко на Харьковской литературной резиденции планируются творческие встречи автора с читателями в Харьковском литмузее.

Справка. Екатерина Калитко - писательница и переводчик. Автор семи сборников стихов, два из которых - «Бунар» и «Катівня. Виноградник. Дім» - отмечены премией «Литакцент года» в 2018-м и 2014 годах, соответственно. Опубликовала также две книги короткой прозы «Мистерия» (Киев, 2007) и «Земля потерянных, или Маленькие страшные сказки» (Львов, 2017). Тексты переведены на английский, немецкий, польский, армянский, литовский, словенский, сербский, болгарский, итальянский и на иврит.

Награждена независимой премией Women in Arts Award от UN Women в рамках HeForShe Arts Week 2019. Обладатель премии «Книга года - 2017» (за книгу «Земля потерянных»).

Лауреат Премии имени Джозефа Конрада-Коженевского в 2017 году, Международной премии Vilenica Crystal 2016, фестиваля короткой прозы Imbiero Vakarai (Литва), конкурсов «Гранослов» и «Приветствие жизни» им. Богдана-Игоря Антонича, конкурса прочитанной поэзии «Молодое вино», конкурса издательства «Факел» и литературной премии «Благовест».

За свои переводы отмечена премией журнала «Курьер Кривбасса» и переводческой премией METAPHORA.