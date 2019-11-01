Известная украинская писательница допишет свой первый роман в Харькове

С 1 ноября писательница Екатерина Калитко месяц будет находиться в городе в рамках Харьковской литературной резиденции.
На резиденции писательница планирует закончить свой первый роман «Напівшовкові». Месяц пребывания в Харькове откроет писательнице возможность глубже узнать о некоторых аспектах городской истории и урбанистики, которые будут воспроизведены в будущем романе: «Возможность поработать над текстом именно в Харькове была бы для меня очень ценной, ведь этот город станет важным «актером второго плана» в будущей книге. Главные сюжетные линии, пролегая, в основном, через Винницу и Подолье, касаются Харькова не только как арены драматического противостояния украинских национальных и большевистских сил, но, прежде всего, как города с очень интересным еврейским сообществом. Ключевой для романа еврейский контекст ссылается на Харьков, как город мечты и парадокса».
Во время пребывания Екатерины Калитко на Харьковской литературной резиденции планируются творческие встречи автора с читателями в Харьковском литмузее.
Справка. Екатерина Калитко - писательница и переводчик. Автор семи сборников стихов, два из которых - «Бунар» и «Катівня. Виноградник. Дім» - отмечены премией «Литакцент года» в 2018-м и 2014 годах, соответственно. Опубликовала также две книги короткой прозы «Мистерия» (Киев, 2007) и «Земля потерянных, или Маленькие страшные сказки» (Львов, 2017). Тексты переведены на английский, немецкий, польский, армянский, литовский, словенский, сербский, болгарский, итальянский и на иврит.
Награждена независимой премией Women in Arts Award от UN Women в рамках HeForShe Arts Week 2019. Обладатель премии «Книга года - 2017» (за книгу «Земля потерянных»).
Лауреат Премии имени Джозефа Конрада-Коженевского в 2017 году, Международной премии Vilenica Crystal 2016, фестиваля короткой прозы Imbiero Vakarai (Литва), конкурсов «Гранослов» и «Приветствие жизни» им. Богдана-Игоря Антонича, конкурса прочитанной поэзии «Молодое вино», конкурса издательства «Факел» и литературной премии «Благовест».
За свои переводы отмечена премией журнала «Курьер Кривбасса» и переводческой премией METAPHORA.
Пятница, 1 ноября, — день, когда стоит обращать внимание на всевозможные приметы и на сны.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
1 ноября - День создателей (писателей) Author's Day и День веганов и День всех святых (All Saints" Day)
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