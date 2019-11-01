На улице Пушкинской появился новый мурал

Мурал под названием «Сеятель» нарисовали на стене дома по ул. Пушкинской, 20.
Как сообщил художник, автор картины Алексей Постульга, на мурале изображена цитата из притчи о сеятеле и семенах.
«Сеятель – это история о делах, результатах и плодах, правильной почве. Мне кажется - это сейчас очень интересно. Там еще изображена цитата, которая переводится как «Вышел сеятель сеять». Это определение человека, который знает, кто он и зачем живет. Это очень вдохновляет и кажется актуальным», - отметил автор.
По его словам, для создания картины использовали классическую технику рисунка с современными элементами объемного художественного искусства, применив пенополистирол. Для работ на высоте привлекали альпинистов, задействовали подъемные краны. Перед тем, как художники начали работать, коммунальные службы подготовили фасад дома - оштукатурили, окрасили стену.
Проект создан в рамках городской программы «Бюджет участия». Художники продолжат украшать Харьков новыми картинами. Как отметил Алексей Постульга, идея в том, чтобы задействовать классические истории на классических улицах и создать галерею под открытым небом.
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