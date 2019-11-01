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01.11.2019  12:01   

Социальных работников поздравили в Немышлянском районе

Мероприятие, посвященное Дню работника социальной сферы, прошло 31 октября в Администрации Немышлянского района.


// Facebook

Социальных работников поздравила глава районной администрации Татьяна Топчий.

Она отметила, что люди, которые работают в этой сфере, ежедневно заботятся, поддерживают и помогают всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Их труд не всегда заметен, но очень важен, полон душевного тепла, сочувствия и любви. Она поблагодарила социальных работников за ежедневную кропотливую работу, пожелала счастья и благополучия. Лучшим из них вручили грамоты и благодарности Администрации Немышлянского района.

После церемонии награждения прошел небольшой концерт, который подготовили преподаватели детской музыкальной школы № 12 и школы искусств №7.

Отметим, что День социального работника Украины учрежден Указом Президента от 13 апреля 1999 года. Праздник отмечается ежегодно в первое воскресенье ноября.  Работники социальной сферы - это сотрудники управлений труда и социальной защиты, Пенсионного фонда, территориальных центров предоставления социальных услуг и др. Они оказывают помощь ветеранам, одиноким гражданам, участникам АТО и членам их семей, многодетным семьям и людям других льготных категорий.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  социальные работники, поздравление, харьков
 
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