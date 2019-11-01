01.11.2019 14:41

Страшно вкусное угощение в харьковском зоопарке

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается Хэллоуин – кельтский праздник, который берет истоки еще с древних времён.



://zoo.kharkov.ua

Этот праздник уже стал традиционным во многих зоопарках мира. В период празднования вольеры животных наполняются различными игрушками и украшениями из тыкв, животным подается тыква в виде угощения.

Страшно вкусное угощение на Хэллоуин получили и наши питомцы. Хотя тыква сама по себе очень вкусная и полезная, мы дополнили ее разнообразными фруктами, овощами, творогом, рыбой и мясом.

Вороны, попугаи Ара и страусы сразу же заинтересовались необычными гостями-тыквами. Ара с аппетитом лакомились начинкой – орехами и хлебом, а страусы пощипывали травку – волосы тыквы. Вороны, даже добыв вкусное содержимое – мясо, интерес к тыкве не утратили и пополнили запас витаминов, поклевав тыкву.

Прекрасным обогащением среды праздничные тыквы стали для носух. Они исследовали забавные рожицы, а затем стали аккуратно вынимать мякиш.

Тигр, медведь и черно-бурые лисы с тыквами не церемонились. Елисей принял тыкву за мяч. Вдоволь наигравшись, он разломал игрушку и утратил к ней интерес. Бурый медведь Вася получил тыкву, наполненную овощами. Мишка неспешно ел ее, чередуя сладость с помидорами и зеленым луком.

Черно-бурые лисы чего только не делали, чтобы добыть начинку тыквы. И катали тыквы в надежде, что лакомство само выпадет, и пытались добыть содержимое лапой. А стараться было ради чего! Тыквы мы начинили рыбой, мясом и творогом. И когда попытки не дали желаемый результат, Джери перешел к более решительным мерам. Кусочек за кусочком он разгрыз тыкву и вдоволь насладился рыбкой. Не забыл и о своей спутнице – самке Джине.

Так что Хэллоуин в зоопарке удался! Животные получили и вкусное угощение, и прекрасное времяпровождение!