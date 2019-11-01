01.11.2019 18:52

В Индустриальном районе наградили социальных работников

Прием по случаю Дня работника социальной сферы состоялся сегодня, 1 ноября, в Администрации Индустриального района.



//city.kharkov.ua

С наступающим профессиональным праздником представителей сферы поздравила председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная. Она поблагодарила социальных работников за плодотворный труд и профессионализм.

«Профессию, которую вы выбрали, можно с уверенностью назвать профессией добрых людей. Ведь человеку, который твердо решил помогать другим, нужно быть отзывчивым и добрым, обладать выдержкой и терпением. Все эти качества основываются на одном из самых важных признаков человечности - любви к людям. Любви не экранной и показной, а настоящей, будничной и простой. Желаю, чтобы ваши сердца всегда оставались открытыми для людей», - отметила Ольга Вельможная.

За весомые трудовые достижения, личный вклад в социально-экономическое развитие Индустриального района социальных работников наградили Почетными грамотами и Благодарностями районной администрации и подарками от депутатов городского совета.

Для работников социальной сферы выступили творческие коллективы района и заслуженный артист Украины Виталий Лашко.

Справка. День социального работника Украины учрежден Указом Президента от 13 апреля 1999 года. Праздник отмечается ежегодно в первое воскресенье ноября. Работники социальной сферы - это сотрудники управлений труда и социальной защиты, Пенсионного фонда, территориальных центров предоставления социальных услуг и др. Они оказывают помощь ветеранам, одиноким гражданам, участникам АТО и членам их семей, многодетным семьям и людям других льготных категорий.