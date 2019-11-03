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03.11.2019  09:24   

В центр Харькова на постоянно «переехал» сказочный персонаж (ФОТО)

Новый арт-объект начали сооружать в тихом центре на улице Воробьева.


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На стене старинного дома по улице Воробьева наносят новый мурал под названием «Лесовик».

Лесной старичок по замыслу автора проекта Ирины Водолажченко предстанет в виде мультяшного героя. Общий стиль картины будет выдержан в приглушенных, пастельных тона, как олицетворение осенней природы и леса.

 

Сначала мурал изготовили в мастерской из современного материала для утепления стен. На это у художницы ушло около двух недель.

После все детали перевезли на объект, чтобы по частям смонтировать на стену здания.

 

Источник:   ГХ
 Тэги:  арт, стена, харьков, центр, сказка
 
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