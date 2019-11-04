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04.11.2019  11:35   

В Основянском районе поздравили работников социальной сферы

Награждение соцработников по случаю их профессионального праздника состоялось 1 ноября в ряде учреждений Основянского района.


// city.kharkov.ua

Торжественное вручение наград прошло в районных структурах социальной сферы - в управлении труда и социальной защиты населения, Территориальном центре предоставления социальных услуг, Центре социальных служб для семьи, детей и молодежи, а также в Службе по делам детей.

Председатель Администрации Основянского района Анна Головчанская поздравила представителей соцсферы с праздником и поблагодарила за доброту и ежедневную заботу о людях.

За добросовестный и плодотворный труд, личный вклад в решение вопросов социальной защиты населения и по случаю Дня социального работника она вручила грамоты Администрации Основянского района 11 лучшим работникам учреждений социальной сферы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  поздравление, праздник, соцработник, харьков
 
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