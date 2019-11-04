04.11.2019 13:34

Харьков присоединится к всеукраинской акции «Год без Кати»

Акция пройдет 4 ноября в 19:00 у ГУНП в Харьковской области (ул. Жен Мироносиц, 5)



// Facebook

Харьков присоединится к международной акции в память об убитой активистке Екатерине Гандзюк. Об этом сообщили организаторы мероприятия на страница в Facebook.



Активисты хотят обратить внимание общества и правоохранительных органов на то, что сегодня наказаны лишь пять исполнителей, которые не успели сбежать из страны.



Участники собрания планируют выйти на главные площади 40 городов не только Украины, но и других стран. Кроме наших соотечественников акцию решили поддержать жители Франции, Германии, Италии, Бельгии, Израиля, США, Канады, Чехии и Австрии.