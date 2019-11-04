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04.11.2019  14:02   

Мода и смертельная опасность: харьковчанам расскажут об истории вопроса

5 ноября в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция на тему: «История моды. Опасная мода прошлого. Часть 3 ».


// cultura.kh.ua

Лектор Юлия Харина расскажет, что делало профессию балерины смертельно опасной, почему шляпники впадали в безумие и  как юбки изменили внешний вид трамваев.

Организаторы обещают новые ответы на новые вопросы в заключительной части "Опасной моды прошлого".

Лекция пройдет по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.






 

Тэги:  лекция, харьков
 
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