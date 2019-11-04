Мода и смертельная опасность: харьковчанам расскажут об истории вопроса

5 ноября в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция на тему: «История моды. Опасная мода прошлого. Часть 3 ».
Лектор Юлия Харина расскажет, что делало профессию балерины смертельно опасной, почему шляпники впадали в безумие и как юбки изменили внешний вид трамваев.
Организаторы обещают новые ответы на новые вопросы в заключительной части "Опасной моды прошлого".
Лекция пройдет по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным. В плане здоровья будьте осторожнее.
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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
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