04.11.2019 19:12

Необычный Хэллоуин в Харьковском зоопарке (ФОТО, ВИДЕО)

31 октября животных угощали тыквами.

Как сообщили в зоопарке, этот праздник стал традиционным и отмечается во многих зоосадах мира. В вольеры приносят игрушки и украшения, животных угощают тыквами. Питомцев Харьковского зоопарка угощали тыквой с фруктами, овощами, творогом, рыбой и мясом. Например, для попугаев Ара сделали начинку с орехами и хлебом, для страусов - тыкву украсили травой, для ворон - положили внутрь мясо.

«Тигр, медведь и черно-бурые лисы с тыквами не церемонились. Елисей принял тыкву за мяч. Наигравшись, он разломал игрушку и потерял к ней интерес. Бурый медведь Вася получил тыкву, наполненную овощами. Мишка неспешно ел, чередуя сладость с помидорами и зеленым луком. Черно-бурые лисы чего только не делали, чтобы добыть начинку: и катали тыквы, и пытались добыть содержимое лапой. Начинкой для тыкв стали рыба, мясо и творог», - рассказали в зоопарке.

Напомним, что на прошлой неделе в зоопарк на зимовку из парка Горького переселили лебедей.