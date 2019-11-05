Харьковчанам расскажут об особой роли мельниц в искусстве

6 ноября в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве».
Тема лекции «И пруд, и мельница... Мельничное в украинской культуре».
Этнограф, фольклорист, культуролог, искусствовед, литературовед, поэт Михаил Красиков расскажет, как мельница, мельничное и мельник отразились в украинском фольклоре (поверьях, песнях, загадках, пословицах и т.п.), в творчестве писателей (в частности Я. Щеголева) и художников (С. Васильковского, П.Левченко, З.Серебряковой ...). Узнаете вы и о том, какое место мельница занимал в традиционном крестьянском жизни, а также о судьбе слобожанских ветряков и водяных мельниц.
Михаил Красиков был соавтором первых в Украине изданий - «Українського млинологічного альманаху» (2014) та «Українського млинологічного журналу» (2019).
Лекция пройдет по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: