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05.11.2019  15:07   

Харьковчанам расскажут об особой роли мельниц в искусстве

6 ноября в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве».


// cultura.kh.ua

Тема лекции «И пруд, и мельница... Мельничное в украинской культуре».

Этнограф, фольклорист, культуролог, искусствовед, литературовед, поэт Михаил Красиков расскажет, как мельница, мельничное и мельник отразились в украинском фольклоре (поверьях, песнях, загадках, пословицах и т.п.), в творчестве писателей (в частности Я. Щеголева) и художников (С. Васильковского, П.Левченко, З.Серебряковой ...). Узнаете вы и о том, какое место мельница занимал в традиционном крестьянском жизни, а также о судьбе слобожанских ветряков и водяных мельниц.

Михаил Красиков был соавтором первых в Украине изданий - «Українського млинологічного альманаху» (2014) та «Українського млинологічного журналу» (2019).

Лекция пройдет по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.

Тэги:  лекция, харьков
 
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