06.11.2019 17:12

В Харькове спасли собаку из железной ловушки (ВИДЕО)

Беда с Цезарем случилась на одном из заводов.



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Волонтерам удалось избавить собаку от металлического хомута.

Шея пса застряла в металлической детали. Опекуны животного сообщили что пес не подпускал их к себе, поэтому снять деталь самостоятельно они не смогли.

Рычал он и на волонтеров.

Чтобы житель завода не искусал их, волонтеры на время завязали ему пасть и перекрыли обзор пледом.

Только после этого они смогли подступиться к Цезарю и разрезать "хомут" ножницами по металлу.

Освобожденное животное поспешило скрыться от спасителей.