Главная Новости Общество В Харькове спасли собаку из железной ловушки (ВИДЕО)
06.11.2019  17:12   

В Харькове спасли собаку из железной ловушки (ВИДЕО)

Беда с Цезарем случилась на одном из заводов.


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Волонтерам удалось избавить собаку от металлического хомута.
 
Шея пса застряла в металлической детали. Опекуны животного сообщили что пес не подпускал их к себе, поэтому снять деталь самостоятельно они не смогли.
 
Рычал он и на волонтеров.
 
Чтобы житель завода не искусал их, волонтеры на время завязали ему пасть и перекрыли обзор пледом.
 
Только после этого они смогли подступиться к Цезарю и разрезать "хомут" ножницами по металлу.
 
Освобожденное животное поспешило скрыться от спасителей.
Тэги:  спасение собаки, попал в ловушку, харьков
 
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