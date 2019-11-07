07.11.2019 08:21

Теплый ноябрь: синоптики рассказали, что ждет харьковчан в ближайшее время

Синоптики прогнозируют потепление. Почти до конца недели обещают до 16-ти градусов тепла.



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Ноябрь тепловых рекордов пока не бъет, но поражает необыкновенно комфортной, как для осени, погодой.

В Украину пришла теплая и влажная воздушная масса с юга Европы, и принесла с собой такое потепление, а вместе с ним снова туманы и местами дожди.

На сегодня среднесуточная температура воздуха составляет почти 13 градусов. Конец этой недели, и начало следующей также обещают быть теплыми, отметка на столбике термометра будет подниматься до +16.

Более того, по предварительным данным синоптиков, весь ноябрь ожидается не таким уж и холодным, со средней температурой воздуха +2,5 градуса, что на полтора градуса выше нормы.



А вот осадков, предполагают специалисты, будет в пределах среднесезонных показателей - 44 миллиметра. Для сравнения, это почти вдвое меньше, чем в октябре, когда в первой декаде месяца выпала двухмесячная норма дождей.