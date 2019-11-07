07.11.2019 08:52

Сиделицы Качановки рисовали себя под дождем

Заключенных тестировали на отношение к стрессу.



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Психологи Качановской исправительной колонии провели с осужденными, находящимися в участке карантина диагностики и распределения, психодиагностику с помощью методики «Человек под дождем».



Осужденным предлагалось на листе бумаги нарисовать человека, а потом, на другом таком же листе - человека под дождем. Сопоставление двух рисунков позволяет определить, как осужденная реагирует на стрессовые, неблагоприятные ситуации, она чувствует когда наступают трудности, психоэмоциональное состояние и настроение, на момент работы с ней.



«Работа в данном направлении, с указанной категорией лиц, проводится постоянно, ведь осужденные находящиеся в участке карантина диагностики и распределения требуют более значительной и кропотливого труда со стороны психологов», - отмечает начальник учреждения Андрей Явтушенко.