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07.11.2019  08:52   

Сиделицы Качановки рисовали себя под дождем

Заключенных тестировали на отношение к стрессу.


// Facebook

Психологи Качановской исправительной колонии провели с осужденными, находящимися в участке карантина диагностики и распределения, психодиагностику с помощью методики «Человек под дождем».

Осужденным предлагалось на листе бумаги нарисовать человека, а потом, на другом таком же листе - человека под дождем. Сопоставление двух рисунков позволяет определить, как осужденная реагирует на стрессовые, неблагоприятные ситуации, она чувствует когда наступают трудности, психоэмоциональное состояние и настроение, на момент работы с ней.

«Работа в данном направлении, с указанной категорией лиц, проводится постоянно, ведь осужденные находящиеся в участке карантина диагностики и распределения требуют более значительной и кропотливого труда со стороны психологов», - отмечает начальник учреждения Андрей Явтушенко.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, тютьма, психология, тест, харьков, качановская
 
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