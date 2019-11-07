Сиделицы Качановки рисовали себя под дождем

Заключенных тестировали на отношение к стрессу.
Психологи Качановской исправительной колонии провели с осужденными, находящимися в участке карантина диагностики и распределения, психодиагностику с помощью методики «Человек под дождем».
Осужденным предлагалось на листе бумаги нарисовать человека, а потом, на другом таком же листе - человека под дождем. Сопоставление двух рисунков позволяет определить, как осужденная реагирует на стрессовые, неблагоприятные ситуации, она чувствует когда наступают трудности, психоэмоциональное состояние и настроение, на момент работы с ней.
«Работа в данном направлении, с указанной категорией лиц, проводится постоянно, ведь осужденные находящиеся в участке карантина диагностики и распределения требуют более значительной и кропотливого труда со стороны психологов», - отмечает начальник учреждения Андрей Явтушенко.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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