В Харькове пройдет игра молодежной лиги КВН

Игра 1/8 финала XX сезона Харьковской открытой городской молодежной лиги «Клуб веселого настроения» состоится 8 ноября во Дворце студентов НТУ «ХПИ».
Харьковские команды и участники из других городов сыграют конкурс «Визитная карточка с видео-рекламой».
Начало мероприятия – в 18:00.
Место проведения: ул. Пушкинская, 79/2.
Организатор - Харьковский городской центр досуга молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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