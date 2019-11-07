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07.11.2019  13:32   

В Харькове пройдет игра молодежной лиги КВН

Игра 1/8 финала XX сезона Харьковской открытой городской молодежной лиги «Клуб веселого настроения» состоится 8 ноября во Дворце студентов НТУ «ХПИ».


// city.kharkov.ua

Харьковские команды и участники из других городов сыграют конкурс «Визитная карточка с видео-рекламой».

Начало мероприятия – в 18:00.

Место проведения: ул. Пушкинская, 79/2.

Организатор - Харьковский городской центр досуга молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  квн, харьков, игра, открытая лига
 
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