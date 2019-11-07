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07.11.2019  16:41   

Харьков представили на международном инновационном форуме в Киеве (ФОТО)

Представители Харьковского городского совета поделились опытом создания «умного» города на Международном инновационном форуме в Киеве.


//city.kharkov.ua
5-7 ноября в Международном выставочном центре в Киеве прошел IV Международный инновационный форум «Innovation Market». Цель форума - презентация инновационных возможностей Украины и стартап-изобретений внутренним и зарубежным партнерам, а также обсуждение вопросов, касающихся смарт-технологий и диджитализации.
 
Харьков на этом форуме представила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов городского совета Виктория Грецкая-Миргородская. В ходе панельной дискуссии на тему «Smart City - трансформация города» она рассказала об опыте Харькова в этом вопросе, а также о потенциале и планах города в сфере инноваций и стартап-движения.
 
Как сообщили в управлении, «Innovation Market» проводится в формате выставочной зоны и конференции. В этом году форум собрал более 100 спикеров и свыше 250 участников выставки стартапов и изобретений. Участники форума - известные украинские и иностранные спикеры, в частности, доктор Пьер Лена, член Академии наук Франции, Бенедикт Херман - первый секретарь Представительства ЕС в Украине, ответственный за децентрализацию и отраслевые реформы, и многие другие. Мероприятие организовано при поддержке Кабинета Министров Украины.
 
 
Тэги:  форум, инновации, харьков
 
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