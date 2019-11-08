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08.11.2019  13:31   

Харьковский терцентр набирает персонал

11 ноября состоится мини-ярмарка вакансий территориального центра предоставления социальных услуг Основянского района Харькова.


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Мини-ярмарка вакансий пройдет 11 ноября в 10.00 в Харьковском городском центре занятости по адресу: ул. Шевченко, 137 А (к. 404).

Работодателя презентуют для лиц, желающих трудоустроиться на вакансии:
– бухгалтер,
– заведующий отделением,
– социальный работник.

Источник:   Областной центр занятости
 Тэги:  мини-ярмарка, центр занятости, харьков
 
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