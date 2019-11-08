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08.11.2019  15:25   

Харьковских ученых приглашают принять участие в конкурсе статей для Википедии

Конкурс статей и научных изображений «WikiScience Contest-2019», который приурочен ко Всемирному дню науки, проходит с 1 по 30 ноября в Украине.


://city.kharkov.ua/

В рамках конкурса ученые и научные деятели Харькова и других регионов и городов Украины могут написать новые или совершенствовать имеющиеся статьи на научные темы в Википедии и выиграть ценные призы. Для этого до 30 ноября необходимо создать новую или улучшить уже имеющуюся статью, посвященную одной из трех областей знаний: археология, биология и физика.

Организаторы отмечают, что сегодня в украинской Википедии десятки тысяч статей в категории «Наука» могут быть существенно дополнены. «Многие научные темы, представленные в украинской Википедии, или не раскрыты совсем, или же статьи часто малоинформативны и незавершенные. Ко Дню науки мы призываем украинских ученых и любителей науки приобщиться к созданию Википедии и дополнить ее информацией из сфер археологии, биологии и физики», - отметил член организационного комитета «WikiScience Contest-2019» Алексей Болдырев.

Участники конкурса могут также загрузить изображения, иллюстрирующие объекты и эффекты исследований ученых в работе или их исследовательское оборудование. Эта часть конкурса проводится в 7 номинациях: «Микроскопия», «Нефотографические изображения», «Люди в науке», «Общая категория», «Живые организмы», «Астрономия», «Коллажи». В каждой номинации будут выбраны три победителя.

С подробностями конкурса можно ознакомиться здесь.

Справка. Общественная организация «Викимедиа Украина» является региональным отделением «Фонда Викимедиа» в Украине и занимается популяризацией википроектив «Фонда Викимедиа», самый известный среди которых Википедия. Также организация занимается привлечением к Википедии новых знаний и пользователей. Конкурс «WikiScience Contest-2019» организован с целью популяризации науки и улучшения иллюстраций статей Википедии на научную тематику.

Источник:   ХГС
 Тэги:  ученые, харьков, статья, информация
 
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