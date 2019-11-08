08.11.2019 18:03

Пылающая груша, огненный фламенко и разговор на языке музыки – в заключительном выпуске пятого сезона «Круче всех»

В субботу, 9 ноября, в 20:30 на «Интере» – заключительный выпуск пятого сезона детского талант-шоу «Круче всех». В этот раз ведущие Андрей Доманский и Андрей Данилевич попытаются проникнуть в хранилище банка, где спрятан большой плюшевый медведь, и повеселятся на фламенко-вечеринке с грузинским колоритом!



// inter.ua

Впервые за пять сезонов «Круче всех» на сцену талант-шоу выйдет участник из Грузии. 15-летний гитарист-виртуоз Тенгиз Гумберидзе мастерски и с душой исполняет фламенко – один из самых сложных стилей, в основе которого – импровизация. Сам Тенго – пример того, что любая мечта сбудется, если в нее верить и настойчиво идти вперед. Мальчик добился, чтобы его познакомили с кумиром – профессиональным музыкантом. А потом сделал все, чтобы поразить маэстро уровнем своей игры. Ради того, чтобы талантливый парень учился у мастера, семья Тенгиза переехала из Кутаиси в Тбилиси! Сегодня юноша много занимается, немного хулиганит, учится быть не только прекрасным музыкантом, но и настоящим мужчиной. Правда, Тенго говорит только на грузинском и на языке музыки, поэтому, чтобы пообщаться с мальчиком, ведущие запаслись бандурой, кобзой и домрой. Что из этого получилось? Увидим уже в эту субботу.





Также в заключительном выпуске сезона примет участие 14-летняя мнемотехник Христина Дуванова из Львова. Она занимается спортивным запоминанием больших объемов самой разной информации. Чтобы добиться успеха в этом деле, нужна хорошая фантазия и регулярные тренировки – хотя бы полчаса каждый день. Если с запоминанием цифр и текстов наши ведущие уже имели дело в «Круче всех», то алгоритм запоминания лиц для них – терраинкогнита. Научит ли их Христина запоминать лица незнакомых людей так же легко, как это делает она? И удастся ли ей выполнить особое задание ведущих: используя феноменальную память, проникнуть в хранилище банка?

Мария-Луиза Плешакова, 5-летняя пианистка из Киева, – лауреат многочисленных Гран-при, обладательница премии Евгения Станковича, победительница более 50-ти международных, всеукраинских и региональных конкурсов и фестивалей. Она – первая украинка, которая стала пятикратным(!) лауреатом Международного конкурса молодых пианистов памяти Владимира Горовица. С двух лет поет в хоре «Щедрик», а с пяти – официально работает в Национальной опере Украины. Представьте только: все дети в этом возрасте ходят в садик, а эта девочка – на работу! Сентиментальный и романтичный Андрей Данилевич возьмет у Марии-Луизы урок игры на фортепиано, а ироничный и недоверчивый Андрей Доманский проверит музыкальный кругозор девочки с помощью каверзных задачек.

Если вы находите сотни причин, чтобы не заниматься спортом – не хватает времени, нет спортивного костюма или просто лень, – то вам обязательно нужно посмотреть выступление 17-летнего харьковчанина Кирилла Карабута. Он абсолютный чемпион Украины по воркауту. Для занятия этим видом спорта не нужен спортзал и дорогая экипировка, достаточно спортплощадки во дворе и железной силы воли. Оказывается, парень должен был принять участие в талант-шоу «Круче всех» еще год назад, но перед съемками сломал руку. Однако сдаваться Кирилл не привык – и вот он снова готов повысить спортивное сознание ведущих и телезрителей и дать им пару практических советов, как без лишних трат обрести идеальную форму!

14-летняя воздушная гимнастка Анна Юзвин из Харькова – многократная победительница международных фестивалей циркового искусства. Ее педагоги говорят, что главный талант Ани – артистичность. Каждое выступление она не только насыщает сложными трюками, но и превращает в мини-спектакль. Девочка удивительно точно и тонко передает эмоции и может за пару минут в одном номере рассказать целую историю. Что она подготовила для зрителей программы? И получится ли у Андрея Доманского под руководством Ани наконец-то ощутить радость полета над сценой?

Открыть собственный бизнес по изготовлению авторских десертов уже в 16 лет? Для юного кондитера из Киева Насти Горкун это не проблема. Она берет обычные рецепты, добавляет необычные ингредиенты и получает изумительно вкусные и красивые блюда. Один из любимых рецептов Насти – мусс с гречкой и шоколадом. Такого наши ведущие еще не пробовали! Среди клиентов юного кондитера – крупные компании и очень серьезные люди. Личный рекорд Насти – 7 тортов за день. В этот раз ведущим придется стать у плиты, чтобы освоить пару рецептов Насти Горкун. В меню – муссовый торт из гречки, декорированный с помощью краскопульта, и… пылающая груша!

О потомственных цирковых артистах иногда с улыбкой говорят – «родился в опилках», то есть на манеже. 15-летний Алексей Главацкий из Киевской области – именно такой, цирковой ребенок, представитель четвертого поколения цирковой династии Главацких. Алексей работает в нескольких жанрах. Парень по полгода проводит на гастролях, однако не только выступает, но и дистанционно учится. Он легко заводит друзей в разных странах и осваивает новые трюки. Для того, чтобы вникнуть в цирковое искусство и на 100% его прочувствовать, Андрей Доманский перевоплотиться в рыжего клоуна. Какой же из основных цирковых жанров телеведущему по плечу?

Не пропустите заключительный феерический выпуск пятого сезона детского талант-шоу «Круче всех» – в субботу, 9 ноября, в 20:30 на телеканале «Интер».

Если ваш ребенок в своем хобби достиг высоких результатов и, на ваш взгляд, может претендовать на звание «Круче всех», обязательно напишите об этом в редакцию детского талант-шоу по адресу kv@inter.ua.