В Харькове пройдет встреча с фотографом Татьяной Юрченко

В галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с автором фотовыставки автопортретов «РазнаЯ» Татьяной Юрченко.
На творческой встрече гости галереи смогут узнать о становлении автора как фотографа, о ее творческие эксперименты, о психологии коммуникации между фотографом и моделью, о взглядах на фотографическое искусство.
Татьяна Юрченко расскажет о дальнейших творческих планах, а также ответит на интересующие вас вопросы.
Кроме того, присутствующие смогут во время встречи увидеть слайд-шоу других работ и серий Татьяны Юрченко.
Творческая встреча состоится 14 ноября в 17:00 по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.
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