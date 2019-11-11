11.11.2019 08:44

В Харькове пройдет встреча с фотографом Татьяной Юрченко

В галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с автором фотовыставки автопортретов «РазнаЯ» Татьяной Юрченко.



// cultura.kh.ua

На творческой встрече гости галереи смогут узнать о становлении автора как фотографа, о ее творческие эксперименты, о психологии коммуникации между фотографом и моделью, о взглядах на фотографическое искусство.

Татьяна Юрченко расскажет о дальнейших творческих планах, а также ответит на интересующие вас вопросы.



Кроме того, присутствующие смогут во время встречи увидеть слайд-шоу других работ и серий Татьяны Юрченко.



Творческая встреча состоится 14 ноября в 17:00 по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.