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11.11.2019  08:44   

В Харькове пройдет встреча с фотографом Татьяной Юрченко

В галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с автором фотовыставки автопортретов «РазнаЯ» Татьяной Юрченко.


// cultura.kh.ua

На творческой встрече гости галереи смогут узнать о становлении автора как фотографа, о ее творческие эксперименты, о психологии коммуникации между фотографом и моделью, о взглядах на фотографическое искусство.

Татьяна Юрченко расскажет о дальнейших творческих планах, а также ответит на интересующие вас вопросы.

Кроме того, присутствующие смогут во время встречи увидеть слайд-шоу других работ и серий Татьяны Юрченко.

Творческая встреча состоится 14 ноября в 17:00 по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.

Тэги:  творческая встреча, харьков
 
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