11.11.2019 12:21

В городе презентуют буклет о «греческой» Харьковщине

Презентация буклета «Путешествие по «греческой» Харьковщине» пройдет 16 ноября в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина.



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Это заключительное мероприятие 19-го сезона Дней греческой культуры в Харькове. Буклет подготовила общественная организация «Харьковское городское общество греков «Гелиос» к 30-летию своего создания. Издание вышло в свет при поддержке Харьковского городского совета.

Как сообщили в общественной организации, первый сборник историко-биографических статей «Греки Харьковщины» вышел в 2003 году под редакцией заместителя председателя общества в 2001-2007 гг. Елены Узбек. В нем были опубликованы статьи о 20 представителях греческого народа. Снова тему начали изучать во время подготовки первых томов книги «Жизнеописание заслуженных греков Украины (информационно-справочный материал) 1778-2008 гг.», составителем и редактором которой стал ответственный секретарь Федерации греческих обществ Украины Николай Коссе.

Буклет «Путешествие по «греческой» Харьковщине» создан для того, чтобы показать развитие греческой общины в Харькове, ее деятельность. В нем собрана информация о представителях греческой национальности, в том числе о современниках, которые внесли вклад в историю, науку, культуру, искусство Харьковщины, также рассказывается о памятных местах, связанных с ними, о «греческих» мотивах в архитектуре Харькова.



«Впервые мы попытались разработать два туристических маршрута по наиболее значимым и интересным местам, связанным с греками и Грецией. Первый – по городу Харькову, второй – по Харьковской области: по селу Кручик Богодуховского района и Краснокутскому дендропарку, где некогда жили представители славного рода Каразиных», - рассказали в обществе греков.



Также над буклетом работали представители Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина и Специализированной музыкально-театральной библиотеки имени К.С. Станиславского.