11.11.2019 12:52

В Основянском районе наградили работников культуры

Прием по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства состоялось 8 ноября в Администрации Основянского района.



://city.kharkov.ua/

Работников учреждений культуры с профессиональным праздником поздравила председатель районной администрации Анна Головчанская. «Я желаю вам новых творческих проектов и их успешной реализации, вдохновения и больших успехов на благо духовного обогащения жителей Харькова и страны», - отметил глава района.



За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и формирования духовно-нравственных ценностей молодого поколения Анна Головчанская вручила грамоты Администрации Основянского района лучшим работникам сферы культуры. В частности, награды получили художественный руководитель Дома культуры Основянского района Харькова, звукорежиссер районного Дворца культуры, а также преподаватели музыкальных школ №5 и 10, Школы искусств для подростков и взрослых и Харьковского высшего колледжа искусств.