11.11.2019 16:26

Селфи на съедобном фотоаппарате самого большого именинника харьковского зоопарка (ФОТО, ВИДЕО)

Птица счастья, или "Как харьковский слон фотографом стал".



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11 октября харьковский зоопарк празднует День рождения слона!

Красавцу Ауну исполнилось 22 года. Его появление на свет уникально, ведь это был первый случай рождения слона в стаде без вмешательства людей в практике европейских зоопарков. Родился Аун Нейн Лей (в переводе с бирманского «рожденный победитель») 9 ноября 1997 года в Эмменском зоопарке (Голландия) и в Харьков приехал в возрасте 5 лет. Как истинный голландец по происхождению, но уже харьковчанин, он открыт и прямолинеен.

Сразу понятно, в хорошем настроении слон или не в духе. Сегодня настроение было праздничным!

Для того чтобы вернуть нашего именинника в детство, мы, как в добром мультфильме, подарили слону фотоаппарат!

Сделали его из тыквы, моркови, яблок, капусты, свеклы, петрушки, бубликов и хлеба. Съедобный фотоаппарат получился очень аппетитным и реалистичным. Еще бы! Тут и объектив, и вспышка, и даже вылетающая из объектива птичка.

Ведь именно от нее зависит качество фото и отличное настроение!

Увидев подарок, Аун осторожно начал загребать бублики – наполнение фотоаппарата, после чего переключил внимание на птицу.

Одним движением хобота захватил свеклу, потом клюв-морковь и глаз-бублик. С особым хрустом и аппетитом полакомился объективом-тыквой, а вот зелень петрушки воспринял просто как украшение. Вкусный фотоаппарат Аун съел буквально дочиста, собрав остатки лакомства хоботом. А это значит, что с подарком имениннику мы угодили!