Селфи на съедобном фотоаппарате самого большого именинника харьковского зоопарка (ФОТО, ВИДЕО)

Птица счастья, или "Как харьковский слон фотографом стал".
11 октября харьковский зоопарк празднует День рождения слона!
Красавцу Ауну исполнилось 22 года. Его появление на свет уникально, ведь это был первый случай рождения слона в стаде без вмешательства людей в практике европейских зоопарков. Родился Аун Нейн Лей (в переводе с бирманского «рожденный победитель») 9 ноября 1997 года в Эмменском зоопарке (Голландия) и в Харьков приехал в возрасте 5 лет. Как истинный голландец по происхождению, но уже харьковчанин, он открыт и прямолинеен.
Сразу понятно, в хорошем настроении слон или не в духе. Сегодня настроение было праздничным!
Для того чтобы вернуть нашего именинника в детство, мы, как в добром мультфильме, подарили слону фотоаппарат!
Сделали его из тыквы, моркови, яблок, капусты, свеклы, петрушки, бубликов и хлеба. Съедобный фотоаппарат получился очень аппетитным и реалистичным. Еще бы! Тут и объектив, и вспышка, и даже вылетающая из объектива птичка.
Ведь именно от нее зависит качество фото и отличное настроение!
Увидев подарок, Аун осторожно начал загребать бублики – наполнение фотоаппарата, после чего переключил внимание на птицу.
Одним движением хобота захватил свеклу, потом клюв-морковь и глаз-бублик. С особым хрустом и аппетитом полакомился объективом-тыквой, а вот зелень петрушки воспринял просто как украшение. Вкусный фотоаппарат Аун съел буквально дочиста, собрав остатки лакомства хоботом. А это значит, что с подарком имениннику мы угодили!
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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