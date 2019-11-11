11.11.2019 18:51

Харьковчан приглашают присоединиться к борьбе с распространением наркотиков

Пресс-конференция «Общественность против наркотиков» с участием вице-мэра Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан состоялась сегодня, 11 ноября.



//city.kharkov.ua

Как отметила вице-мэр, команда Харьковского горсовета вместе с общественными организациями поставила перед собой задачу значительно сократить объемы распространения наркотических веществ среди жителей города. Для этого по поручению городского головы Геннадия Кернеса в горсовете был создан Координационный совет по вопросам борьбы с наркоманией, в который вошли все причастные к этой проблеме специалисты, в том числе чиновники, медики, представители общественных организаций и пр.

Также Светлана Горбунова-Рубан напомнила, что в Харькове принята программа по противодействию распространению наркотиков «Чистый город», главная цель которой - информирование населения о вреде наркотиков и привлечение харьковчан к борьбе с этим явлением. Так, в рамках программы 25 октября во Дворце студентов Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого состоялась встреча Геннадия Кернеса и представителей координационного совета с родителями, на которой были подняты проблемы распространения наркотиков среди школьников и подростков.

«Родители нас услышали, и от них уже поступили предложения, которые мы сегодня готовы реализовывать. Мы планируем провести еще одно общегородское мероприятие в таком же формате, но уже со студентами. Надо собрать наиболее активных представителей студенческих коллективов, чтобы они стали проводниками той информации, которую мы хотим донести до общества», - подчеркнула вице-мэр.

Также Светлана Горбунова-Рубан призвала всех неравнодушных харьковчан к сотрудничеству в борьбе с наркоманией.

«Мы всегда рады тем, кто приходит со своими предложениями и желанием что-то сделать. Наша задача сегодня - наладить с людьми такие отношения, когда они начнут нас слушать и слышать то, что мы будем им говорить, смотреть и читать то, что мы будем им показывать через средства массовой информации, лишь бы они хотели противостоять этой беде. Если люди не начнут протестовать против наркотиков, мы не сможем одни ничего сделать, потому приглашаю всех к сотрудничеству», - подчеркнула вице-мэр.