12.11.2019 12:49

Светлана Горбунова-Рубан: Родители не верят, что их дети употребляют наркотики

Школьники в возрасте 11-12 лет пробуют наркотические вещества и попадают с интоксикацией в медицинские учреждения.



//city.kharkov.ua

Об этом на пресс-конференции «Общественность против наркотиков» сообщила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, нет статистики, сколько людей - наркозависимые, но известно, что опыт употребления этих веществ уже есть у некоторых детей 11-12 лет. По ее словам, когда ребенок попадает в медицинское учреждение с тяжелой интоксикацией, и врачи понимают, почему она произошла, то о пациенте предоставляют информацию в областной наркодиспансер. Там ведет прием детский нарколог, который приглашает к себе родителей с ребенком, чтобы дать рекомендации. Но примерно половина семей не является на прием.

«Половина родителей не приходит к специалисту, потому что они говорят: «Этого не может быть!», «Только не с моим ребенком!», «У нас же такая хорошая семья!». Но они рискуют, что в нужное время не узнают, что их ребенок уже принимает психотропные вещества. Мы об этом рассказывали на родительских собраниях. Меня должны услышать родители детей 11, 12, 13 лет. К сожалению, они на улицах имеют доступ к психотропным веществам. Обратите на это пристальное внимание», - отметила заместитель городского головы.

Также она сообщила, что инъекционно зависимым женщинам, которые забеременели, нужно пройти обследование у гинеколога и нарколога, чтобы в дальнейшем соблюдать медицинский режим и родить здорового ребенка.

«Я столько лет работаю, но диагноз у новорожденного ребенка «синдром отмены наркотиков», вижу только год-два. Раньше такого не было. Это «ломка» называется, это страшное зрелище. Поэтому к беременным женщинам обращение: «Как можно раньше идите к врачу, вам помогут», - сказала Светлана Горубнова-Рубан.

Заместитель городского головы напомнила, что в городе функционирует комплексная программа противодействию наркотикам. Работает социальный патруль: волонтеры, которые ходят в позднее время по улицам, дворам, ловят правонарушителей и вызывают полицию. Работает чат-бот, который блокирует электронные магазины по продаже наркотических веществ. В Харькове продолжат вести информационную кампанию в СМИ. Кроме того, представители общественности заявили, что намерены создать сайт, где зависимые люди смогут бесплатно получить консультацию специалистов.