Харьковскому предприятию нужен специалист по ремонту КамАЗов

Государственному предприятию «Харьковский завод специальных машин» нужен слесарь по ремонту колесных транспортных средств.
Кандидат должен минимум год стажа работы по данной специальности.
Обязанности: разборка, ремонт и сборка агрегатов грузовых автомобилей Урал, КамАЗ, капитальный ремонт, ремонт двигателей внутреннего сгорания грузовых автомобилей Урал, КамАЗ.
Размер заработной платы: 14000 грн.
За более подробной информацией обращаться к ведущим специалистам Харьковского городского центра занятости по тел: (057) 728-40-14.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Без существенных осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
влажн.:
давл.:
ветер: