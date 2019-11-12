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12.11.2019  10:59   

Харьковскому предприятию нужен специалист по ремонту КамАЗов

Государственному предприятию «Харьковский завод специальных машин» нужен слесарь по ремонту колесных транспортных средств.


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Кандидат должен минимум год стажа работы по данной специальности.

Обязанности: разборка, ремонт и сборка агрегатов грузовых автомобилей Урал, КамАЗ, капитальный ремонт, ремонт двигателей внутреннего сгорания грузовых автомобилей Урал, КамАЗ.

Размер заработной платы: 14000 грн.

За более подробной информацией обращаться к ведущим специалистам Харьковского городского центра занятости по тел: (057) 728-40-14.

Источник:   Областной центр занятости
 Тэги:  центр занятости, вакансия, харьков
 
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