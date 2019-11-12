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12.11.2019  16:09   

Ученики инклюзивного модельного агентства сдадут итоговый экзамен

Итоговый экзамен и выпуск студентов в школе инклюзивного модельного агентства пройдут 14 ноября в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. В. Лысенко.


// city.kharkov.ua

Проект «Инклюзивная мода как средство продвижения инклюзии и толерантности в городе Харькове» стал одним из победителей городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов 2019 года. В результате в Харькове было открыто первое в Украине инклюзивное модельное агентство, ставшее инновационным способом социализации и интеграции людей с инвалидностью.

По словам организаторов, участники проекта продемонстрируют полученные знания и навыки по дефиле, фотопозированию, стилистике и визажу. В ходе экзамена им будут выставлены баллы от 1 до 5 по всем предметам. Сертификаты получат те участники, которые наберут в итоге не менее 12 баллов.

Начало мероприятия - в 15:00.

Как отметила вице-президент общественной организации инвалидов «Креавита» Елена Шингарева, это первая в Украине школа, которая готовит профессиональных моделей с инвалидностью для участия в показах и фотосессиях.

«Первые курсы прошли очень успешно. Наши ученики уже достойно представляют Харьков на чемпионатах по визажу, принимают участие в  модных показах и фотосессиях, зарекомендовали себя как талантливые фотографы и принимают участие в съемках рекламы. Таким способом мы проводим ребрендинг навязанных обществом стереотипов об инвалидности», - отметила Елена Шингарева.

Мероприятие проходит при поддержке управления инновационного развития и имиджевых проектов горсовета и под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  агентство, инклюзивное, харьков
 
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