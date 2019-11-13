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13.11.2019  12:12   

Харьков освободили от почти полтысячи самовольно установленных объектов

475 самовольно установленных объектов было демонтировано в Харькове с начала 2019 года.


//city.kharkov.ua
Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщил директор Департамента территориального контроля Алексей Калина.
 
По его словам, в этом году были приняты решения по демонтажу 839 установленных без разрешения объектов, из которых 169 - самовольно установленные элементы благоустройства улично-дорожной сети, по 123 объектам материалы предоставили районные администрации.
 
Всего было демонтировано 475 объектов: 204 - принудительно, 271 – добровольно, в том числе 17 элементов благоустройства улично-дорожной сети. Алексей Калина отметил, что субъекты, которые получили предписания, выполняют демонтаж на протяжении трех дней.
 
По словам Алексея Калины, с конца 2018 года были внесены изменения в Правила благоустройства города. Первое касалось признания самовольно установленных МАФов и временных сооружений потерянной вещью и принятия их в собственность громады. Директор департамента пояснил, что когда такой объект обнаруживают, направляют запрос в Национальную полицию, и если в течение полугода информацию о собственнике не предоставляют, имущество переходит в коммунальную собственность. Второе касалось понятия «технические средства регулирования дорожного движения» и порядка сноса незаконно установленных таких объектов. В августе Правила благоустройства дополнили понятием «заброшенное транспортное средство». С этого времени департамент выявил 22 заброшенных авто, из которых 13 - по обращениям граждан.
 
«Это давняя проблема, поэтому департамент проводит меры контроля в сфере благоустройства для установления владельцев таких средств, направлены соответствующие запросы уполномоченным органам», - отметил Алексей Калина.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  снос, незаконные объекты, харьков
 
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