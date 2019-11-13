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13.11.2019  14:38   

В Харькове пройдут инновационный форум и ярмарка стартапов

Инновационный форум и ярмарка стартапов состоятся 14-15 ноября.


//city.kharkov.ua
Участники мероприятия соберутся, чтобы поделиться идеями и обсудить последние технологические достижения, а также послушать выступления спикеров-практиков из области стартап-движения и IT-технологий.
 
В рамках форума состоятся выставка и презентации стартапов студентов Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова, Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, Харьковского государственного университета питания и торговли, Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, Харьковского национального университета радиоэлектроники и Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».
 
С программой форума можно ознакомиться здесь.
 
Мероприятие проводится управлением инновационного развития и имиджевых проектов под патронатом Харьковского городского головы.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  инновационный форум, ярмарка стартапов, харьков
 
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