13.11.2019 14:38

В Харькове пройдут инновационный форум и ярмарка стартапов

Инновационный форум и ярмарка стартапов состоятся 14-15 ноября.



//city.kharkov.ua

Участники мероприятия соберутся, чтобы поделиться идеями и обсудить последние технологические достижения, а также послушать выступления спикеров-практиков из области стартап-движения и IT-технологий.

В рамках форума состоятся выставка и презентации стартапов студентов Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова, Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, Харьковского государственного университета питания и торговли, Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, Харьковского национального университета радиоэлектроники и Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».

С программой форума можно ознакомиться здесь

Мероприятие проводится управлением инновационного развития и имиджевых проектов под патронатом Харьковского городского головы.