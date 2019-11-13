13.11.2019 15:09

«Интегрированное развитие городов в Украине»: Харьков - во второй фазе международного проекта (ФОТО)

Харьков присоединился к новому проекту развития городов с учетом европейских стандартов.



//city.kharkov.ua

Сегодня, 13 ноября, в городском совете прошло заседание руководящего комитета проекта. В нем приняли участие директор Департамента по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями Ольга Демьяненко, главный архитектор Харькова Татьяна Поливанова, директор департамента Министерства развития общин и территорий Украины Сергей Белоус, а также представители Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Швейцарской Конфедерации, Швейцарского бюро сотрудничества в Украине, Немецкой федеральной компании «GIZ», Львовского, Полтавского, Мелитопольского, Винницкого, Житомирского, Черновицкого городских советов и города Киева, которые участвуют в проекте.

Как сообщила Ольга Демьяненко, Харьковский городской совет подписал протокол о сотрудничестве с Немецкой федеральной компанией «GIZ» в рамках реализации проекта «Интегрированное развитие городов в Украине II». Харьков присоединился ко второй фазе инициативы, запланированной на 2019-2023 годы. Начать вторую фазу планируется в ноябре 2019 года.

Проект предполагает консультационную поддержку экспертов, обмен опытом, повышение квалификации сотрудников городского совета, разработку концепции интегрированного развития, плана устойчивой мобильности и реализацию демонстрационного проекта. Таким может стать, в частности, включение в план района элементов для маломобильных групп населения.

«Для Харькова очень важно участвовать в этом проекте. Потому что его основная задача – развитие городов, а это - наша основная цель. Мы сможем изучить передовой мировой опыт в сфере интегрированного развития городов. Готовы поделиться своими знаниями в этой сфере, проанализировать и обсудить нынешнее состояние генерального плана города, актуальные вопросы в сфере градостроительства, а также развитие транспортной инфраструктуры, которой уделяется много внимания», - сообщила Ольга Демьяненко.

Директор департамента отметила, что «Интегрированное развитие городов» - это единая концпеция, соединение ключевых документов в один. В течение трех лет планируется разработать конкретный документ и демонстрационный проект, которые будут реализованы в сотрудничестве с международными партнерами. Ольга Демьяненко поблагодарила европейских экспертов и украинских коллег за сотрудничество.

Как сообщил руководитель проекта «Интегрированное развитие городов в Украине II» компании «GIZ» Михаэль Энгель, всего в Украине к инициативе присоединились восемь городов.

«Харьков - передовой город и второй по населению в стране. Он присоединяется ко всеукраинской сети городов, которые сотрудничают в решении разных вопросов по развитию, а также имеют доступ к министерству для налаживания сотрудничества. Такой подход по разработке концепции интегрированного развития - новый в Украине, поэтому требует поддержки международных экспертов», - отметил Михаэль Энгель.

В рамках презентации результатов первой фазы проекта он сообщил, что к процессу интегрированного развития городов удалось привлечь более 60 тыс. граждан, провести 270 тренингов и других учебных мероприятий для сотрудников городских советов. Удалось провести первый Международный форум по интегрированному развитию, а также разработать демонстрационные проекты: по строительству сети велодорожек; «зеленой линии», которая соединила центр и спальные районы; проект по адаптации центральной части города для пешеходов и пр.

Справка. Проект «Интегрированное развитие городов в Украине» реализуется с 2015 года с целью организации процессов развития в городах с учетом положений Лейпцигской хартии устойчивого европейского города. Инициативу финансируют Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарской Конфедерации (SECO). Реализация первой фазы проекта проходила в Украине в 2015-2019 годах. Кроме Харькова ко второй фазе проекта присоеденился Мелитополь.