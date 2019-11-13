13.11.2019 16:49

Харьков работает над сокращением выбросов в атмосферу

План действий для устойчивого энергетического развития и климата Харькова до 2030 года планируется утвердить на ближайшей сессии Харьковского городского совета.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 13 ноября, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщила директор Департамента по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями Ольга Демьяненко. По ее словам, в документе прописаны те меры и мероприятия, которые будут реализованы для улучшения климата и энергоэффективности в Харькове в ближайшие 10 лет.

«Это очень важный документ для города. Он разработан совместно с европейскими экспертами, прошел проверку Европейской комиссии и сегодня уже реализуется практически во всех городских программах. После принятия Плана устойчивого развития Харьков получит возможность участвовать в грантовых проектах, реализуемых Евросоюзом, которые раньше были для нас недоступны», - подчеркнула Ольга Демьяненко.

Она напомнила, что обязательства снизить выбросы углекислого газа Харьков взял на себя еще в 2017 году, когда присоединился к европейской инициативе «Соглашение мэров», предусматривающей сокращение в городах выбросов СО2 и других парниковых газов на 30% до 2030 года. Если город выполнит эти обязательства, у Харькова появится возможность получать европейские гранты на реализацию проектов в сфере коммунального хозяйства.

По словам директора департамента, одним из таких шагов является модернизация троллейбусного парка в Харькове. Так, за средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка для города приобретаются новые троллейбусы, оснащенные современными синхроннными двигателями, которые отвечают экологическим нормам. Также в рамках реализации Плана устойчивого развития запланированы мероприятия по модернизации КП «Харьковские тепловые сети».