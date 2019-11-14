14.11.2019 12:12

В горсовете рассказали, как в Харькове проходит монетизация льгот

С октября 2019 года в Украине началась монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.



Фото Дмитрия Колонея

О том, как этот процесс проходит в Харькове рассказала заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

«Харьковчане получили квитанции от наших коммунальных предприятий, и в графе, где всегда стояли суммы льгот, указано - ноль. Это вызвало вопросы у многих горожан», - отметила вице-мэр.

Она напомнила, что процесс монетизации льгот проходит двумя способами:

1. В безналичной форме путем перечисления средств из государственного бюджета на учетную запись льготника в «Ощадбанке», который осуществляет перевод средств на счета управляющих организаций, предоставляющих услуги (без обращения льготника).

2. В денежной наличной форме средства перечисляют, по желанию льготника, на счет уполномоченного банка или «Укрпочты». Для этого льготнику необходимо было до 15 октября (15 мая - на летний сезон) обратиться с заявлением в управление труда и социальной защиты населения администраций районов для указания выплатных реквизитов.

Граждане, которые получают средства наличными, должны ежемесячно оплачивать фактически потребленные жилищно-коммунальные услуги с учетом суммы льготы (по квитанции).

Светлана Горбунова-Рубан также сообщила, что «Ощадбанк» в течение суток после перечисления средств исполнителям коммунальных услуг должен сообщить льготнику с помощью SMS о состоянии расчетов за услуги.

После окончания отопительного сезона остатки средств на счете для выплаты льгот, которые образовались по состоянию на 1 июня, будут перечисляться на текущие счета льготников, открытые в «Ощадбанке». Каждый льготник может зарегистрировать в «Ощадбанке» электронный кабинет для проверки состояния счетов.

Светлана Горбунова-Рубан рассказала и о проблемах, которые сейчас сопутствуют процессу монетизации льгот по всей стране.

«Проблема первая: SMS от «Ощадбанка» пока не приходят, потому что государство не перечислило банку деньги. Когда деньги поступят, то вы получите сообщение, в котором будет указана сумма начисленной льготы и сумма обязательного платежа, которую необходимо внести за коммунальные услуги. Вторая проблема: компьютерная программа, которая это все обслуживает, иногда теряет информацию, которую мы передаем в электронном виде, и специалистам снова приходится вводить ее вручную. Но мы здесь не при чем, это министерская программа, и все недостатки, которые проявляются в программном обеспечении, сейчас исправляются. Наши же районные управления труда и социальной защиты населения сделали все необходимое по начислению и проведению монетизации льгот», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.