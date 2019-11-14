Шествие памяти жертв ДТП пройдет в Харькове

Этой акцией сотрудники полиции хотят привлечь внимания общественности к проблемам безопасности дорожного движения и памяти жертв ДТП.
Акция, посвященная памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП), пройдет сегодня, 14 ноября с 15.00 до 16.00 .перед главным корпусом Харьковского национального авто-дорожного университета (ул.Ярослава Мудрого, 25).
В ходе акции пройдет работа демонстрационных площадок патрульной полиции и Красного Креста, минута молчания, траурное шествие, имитирующий встречные транспортные потоки с зажиганием свечей, раздача памятных открыток "Как не стать жертвой ДТП".
Повышенный эмоциональный фон способен сделать этот день ярким и запоминающимся. Вечер хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
К ежегодно отмечаемым 14 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
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