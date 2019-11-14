Главная Новости Общество Шествие памяти жертв ДТП пройдет в Харькове
14.11.2019  09:26   

Шествие памяти жертв ДТП пройдет в Харькове

Этой акцией сотрудники полиции хотят привлечь внимания общественности к проблемам безопасности дорожного движения и памяти жертв ДТП.


// Facebook

Акция, посвященная памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП), пройдет сегодня, 14 ноября с 15.00 до 16.00 .перед главным корпусом Харьковского национального авто-дорожного университета (ул.Ярослава Мудрого, 25).

В ходе акции пройдет работа демонстрационных площадок патрульной полиции и Красного Креста, минута молчания, траурное шествие, имитирующий встречные транспортные потоки с зажиганием свечей, раздача памятных открыток "Как не стать жертвой ДТП".

Тэги:  шествие, дтп, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.10 Общество На площади Свободы пройдет шествие, посвященное Дню животных 30.01 Криминал и происшествия Суд по делу о теракте у харьковского Дворца спорта перенесли 13.10 Общество «Покрова Героев»: в Харькове пройдет шествие Трухановской Сечи
 
 

Видео

Харьков присоединился к проекту "Интегрированное развитие городов Украины"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 