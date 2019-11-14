Главная Новости Общество Чешуйчатые питомцы появились в харьковском зоопарке (ВИДЕО)
14.11.2019  16:30   

Чешуйчатые питомцы появились в харьковском зоопарке (ВИДЕО)

Два очаровательных капских варана приехали в Харьковский зоопарк в рамках программы обмена.


//zoo.kharkov.ua

Животные прибыли из зоопарка «12 месяцев» под Киевом. А в сторону столицы отправились нильские крокодилы, которые появились на свет в июле этого года в нашем зоопарке путем успешного инкубирования яиц.

Капские вараны, как того требует процедура, сейчас на карантине. Возраст малышей – 2 месяца. У них еще нет кличек и пол сложно определить. Варанчики пугливые, но с каждым днем все больше и больше адаптируются в новой обстановке. Кормление малышей проходит один раз в день. В рацион входят насекомые и мелкие грызуны. Сейчас длина варанов с хвостом 30 см. Для сравнения, взрослая особь в длину достигает двух метров.

В коллекции харьковского зоопарка уже есть капский варан Варасик, ему три года, и в длину он достигает полтора метра. Кормление взрослой особи проходит 2-3 раза в неделю. Рацион состоит из говядины, конины, мяса курицы.

Для справки. Капский варан распространен в Западной и Центральной Африке на юг до Заира и Северной Анголы. Предпочитает каменистые саванны. Хорошо приручается. Не агрессивен. В сезон размножения самка откладывает до 30 яиц. Через 170-180 суток из них выходят молодые варанчики.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.11 Общество Селфи на съедобном фотоаппарате самого большого именинника харьковского зоопарка (ФОТО, ВИДЕО) 04.11 Общество Необычный Хэллоуин в Харьковском зоопарке (ФОТО, ВИДЕО) 01.11 Общество Страшно вкусное угощение в харьковском зоопарке
 
 

Видео

В харьковском зоопарке новые жильцы. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 