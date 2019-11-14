Чешуйчатые питомцы появились в харьковском зоопарке (ВИДЕО)
Два очаровательных капских варана приехали в Харьковский зоопарк в рамках программы обмена.
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Животные прибыли из зоопарка «12 месяцев» под Киевом. А в сторону столицы отправились нильские крокодилы, которые появились на свет в июле этого года в нашем зоопарке путем успешного инкубирования яиц.
Капские вараны, как того требует процедура, сейчас на карантине. Возраст малышей – 2 месяца. У них еще нет кличек и пол сложно определить. Варанчики пугливые, но с каждым днем все больше и больше адаптируются в новой обстановке. Кормление малышей проходит один раз в день. В рацион входят насекомые и мелкие грызуны. Сейчас длина варанов с хвостом 30 см. Для сравнения, взрослая особь в длину достигает двух метров.
В коллекции харьковского зоопарка уже есть капский варан Варасик, ему три года, и в длину он достигает полтора метра. Кормление взрослой особи проходит 2-3 раза в неделю. Рацион состоит из говядины, конины, мяса курицы.
Для справки. Капский варан распространен в Западной и Центральной Африке на юг до Заира и Северной Анголы. Предпочитает каменистые саванны. Хорошо приручается. Не агрессивен. В сезон размножения самка откладывает до 30 яиц. Через 170-180 суток из них выходят молодые варанчики.