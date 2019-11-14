14.11.2019 16:30

Чешуйчатые питомцы появились в харьковском зоопарке (ВИДЕО)

Два очаровательных капских варана приехали в Харьковский зоопарк в рамках программы обмена.



//zoo.kharkov.ua

Животные прибыли из зоопарка «12 месяцев» под Киевом. А в сторону столицы отправились нильские крокодилы, которые появились на свет в июле этого года в нашем зоопарке путем успешного инкубирования яиц.

Капские вараны, как того требует процедура, сейчас на карантине. Возраст малышей – 2 месяца. У них еще нет кличек и пол сложно определить. Варанчики пугливые, но с каждым днем все больше и больше адаптируются в новой обстановке. Кормление малышей проходит один раз в день. В рацион входят насекомые и мелкие грызуны. Сейчас длина варанов с хвостом 30 см. Для сравнения, взрослая особь в длину достигает двух метров.