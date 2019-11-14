14.11.2019 19:26

В Харькове почтили память жертв ДТП (ФОТО)

В Первой столице прошла акция памяти.



hk.npu.gov.ua

Акция состоялась при поддержке Управления патрульной полиции Харьковской области, регионального Управления «Укртрансбезпекы» и Харьковской областной организации общества Красного Креста.

Мероприятие также посетил старший советник по общим вопросам правоохранительной деятельности Регионального представительства КМЕС Туомо Корхонен, который в рамках международного сотрудничества является участником рабочей группы по безопасности дорожного движения.

Как отметил представитель КМЕС, такие акции проводятся во многих странах и очень важны, ведь количество жертв дорожно-транспортных происшествий постоянно растет. Только в течение этого года на Харьковщине в авариях погибло 164 человека, более 1300 получили травмы.

Главной целью акции с участием полицейских, инициативных групп студентов и преподавателей ХНАДУ и Харьковского государственного автотранспортного колледжа, стало привлечение внимания общественности к проблемам безопасности дорожного движения.

Для посетителей мероприятия были организованы специальные площадки, на которых представители Красного Креста продемонстрировали первые правила оказания медицинской помощи, полицейские напомнили правила дорожного движения, а все желающие имели возможность протестировать алкоокуляры.

Завершили акцию чествованием все погибшие в ДТП минутой молчания, а также траурным шествием с зажженными свечами, имитирующий транспортные потоки.