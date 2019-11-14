14.11.2019 19:49

Грядет глобальная цифровая трансформация Харькова

В ближайшее время в Харькове будет проводиться масштабная цифровизация всех сфер жизнедеятельности города.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил директор Департамента регистрации и цифрового развития Олег Дробот во время инновационного форума.

По его словам, вскоре в Харьковском городском совете будет создана отдельная структура, которая займется цифровой трансформацией города. Это означает цифровизацию всех сфер - безопасности, образования, медицины, транспорта, инфраструктуры и т.д. Городская власть намерена глобально изменить понимание сервисов, оцифровать все услуги и повсеместно внедрять инновационные IT-технологии.

«Если это транспорт, то харьковчане должны получить возможность расплачиваться любым удобным способом - электронным билетом, банковской картой, смартфоном, гаджетом. Если это образование, то речь идет, например, о внедрении в школах электронных дневников. Если говорить о безопасности, то надо создать единую систему видеонаблюдения на территории города, где все камеры - частные, коммунальные, государственные - объединены в одну сеть и фиксируют правонарушения, отслеживают правонарушителей, распознают номерные знаки автомобилей и лица людей», - рассказал Олег Дробот.

То же касается и предоставления административных услуг, которые планируется перевести в электронный вид. С помощью «Кабинета харьковчанина» - специального приложения в смартфоне - можно будет воспользоваться любой услугой на территории города, не выходя из дома. Там же будет предоставлена возможность записаться к врачу, просмотреть дневник ребенка и многие другие услуги.

«Городской голова Геннадий Кернес поставил конкретную и амбициозную цель: Харьков должен стать самым цифровым городом Украины, и есть все предпосылки, чтобы он таким и стал. Работы много, но мы ее будем делать максимально публичной, чтобы она была ориентирована на конкретные выгоды и пользу для харьковчан, чтобы они их ощущали. В ближайшее время мы представим план по цифровой трансформации на следующий год, а в целом речь идет об отдельной стратегии построения «умного города» до 2030 года. Харьков уже опережает другие города по построению цифровой инновационный инфраструктуры, и, уверен, наш опыт будут перенимать», - отметил Олег Дробот.

Напомним, инновационный форум и ярмарка стартапов проходят 14-15 ноября в Харькове, на арт-заводе «Механика». Участники мероприятия делятся идеями и обсуждают последние технологические достижения, а также слушают спикеров-практиков из области стартап-движения и IT-технологий. В рамках форума состоятся выставка и презентации стартапов студентов.

Мероприятие проводится управлением инновационного развития и имиджевых проектов под патронатом Харьковского городского головы.