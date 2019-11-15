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15.11.2019  16:26   

В Харькове чествовали лучших волонтеров (ФОТО)

Чествование лучших слушателей учебного курса «Volunteer school» состоялось 14 ноября в Харькове.


//city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко и начальник управления по делам семьи и молодежи Алина Помазан.
 
«Харьковское волонтерское движение считается самым активным в Украине. Молодежь и волонтеры принимают участие в организации практически всех городских мероприятий. Мы это очень ценим и всегда будем поддерживать развитие волонтерства в Харькове», - отметил Константин Лобойченко.
 
Участие в мероприятии приняли лучшие 200 волонтеров в возрасте от 14 до 35 лет.
 
Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, в течение сентября-ноября известные успешные люди и волонтеры Украины, тренеры, спортсмены и топ-менеджеры проводили тренинги для молодых людей, которые прошли отбор в Школу волонтеров.
 
В рамках курса «Volunteer school» прошли занятия по командообразованию, тайм-менеджменту, ораторскому искусству, работе в условиях уличного пространства и поведению в чрезвычайных ситуациях, особенностям проведения массовых мероприятий, оказанию первой медицинской помощи, эвакуации и пожарной безопасности в общественных местах.
 
Участники учебного цикла были также привлечены к проведению общегородских массовых мероприятий - концертов, акций, праздников, соревнований, где получили практические навыки.
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  волонтеры, чествование, харьков
 
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