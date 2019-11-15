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15.11.2019  17:31   

Лучшие стартапы презентуют на ярмарке в Харькове

Ярмарка стартапов в рамках инновационного форума проходит 15 ноября на арт-заводе «Механика. Иная Земля» (ул. Плехановская, 126).


// city.kharkov.ua

Еще накануне после панельных дискуссий свои стартап-проекты представили харьковские студенты. Так, технологический бизнес-инкубатор «Харьковские технологии» предложил 10 разработок, в частности, мессенджер с возможностью шифрования сообщений и защищенной электронной подписью, образовательно-спортивную социальную сеть, электронную платформу для проведения торгов, устройство для удешевления ремонта автотранспорта и бытовой техники и др.

В рамках двухдневной ярмарки стартапов харьковские новаторы представляют свои идеи в поисках потенциальных партнеров и инвесторов для реализации проектов.

Например, разработка «Dew Pocket» ориентирована на рынок антисептиков для рук.  Команда проекта разработала устройство, преобразующее обычную воду в безопасный антисептик. Девайс синтезирует акваионы серебра, которые уничтожают 99,9% патогенных бактерий.

С другими идеями и разработками можно еще ознакомиться сегодня, до 20:00.

Напомним, что инновационный форум и ярмарка стартапов проводятся управлением инновационного развития и имиджевых проектов под патронатом Харьковского городского головы.

Во время инновационного форума директор Департамента регистрации и цифрового развития Олег Дробот сообщил, что в ближайшее время в Харькове будет проводиться масштабная цифровизация всех сфер жизнедеятельности города.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  стартап, ярмарка, харьков
 
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