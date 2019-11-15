15.11.2019 17:55

В Харькове почтили память Валерия Петросова (ФОТО)

Траурные мероприятия по случаю годовщины со дня рождения бывшего генерального директора КП «ПТП «Вода» Валерия Петросова состоялись сегодня, 15 ноября, на городском кладбище №2.



//vodokanal.kharkov.ua

Возле могилы Валерия Петросова провели молебен. 16 ноября ему исполнилось бы 80 лет.

Почтить память Валерия Петросова пришли его родные, друзья, коллеги, сотрудники КП «Харьковводоканал» и первичной профсоюзной организации предприятия. Присутствующие возложили цветы к могиле Валерия Петросова.

Как отметил главный конструктор научных направлений по ресурсосбережению и новой технике КП «Харьковводоканал» Виктор Колотило, Валерий Петросов внес неоценимый вклад не только в развитие КП «Харьковводоканал» и инфраструктуры города, но и всего коммунального хозяйства Украины.

«Мы с теплотой храним память об этом человеке и руководителе, который посвятил практически всю свою трудовую жизнь коммунальному хозяйству Харькова. Почти полвека он проработал на городском водопроводе. Он сделал его одним из лучших коммунальных предприятий в Украине, и задал вектор его развития на многие годы вперед», - подчеркнул Виктор Колотило.

Справка. Валерий Петросов - генеральный директор КП «ПТП «Вода» с 1972 по 2006 год, с 2006 по 2007 год - депутат Верховной Рады Украины. Доктор технических наук, профессор, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники. Награжден 34 орденами и медалями, в т.ч. орденами «За заслуги» I, II и III степеней.

Валерий Петросов умер 2 апреля 2009 года на 70-м году жизни. На фасаде здания КП «Харьководоканал» в его честь установлена мемориальная доска.

Отметим, 27 февраля 2019 года на сессии Харьковского городского совета было принято решение о переименовании части улицы Конторской на улицу Валерия Петросова.