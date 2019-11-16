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16.11.2019  12:18   

Харьковчан приглашают проголосовать за лучшие инициативы для города

Прошел экватор голосования за проекты, представленные на Общественный бюджет города Харькова 2020 года.

В этом году было отобрано 117 лучших из 260 поданных проектов. Среди них:
 
- популяризация и развитие культуры обращения с отходами и другие эко-инициативы (8 проектов); 
- развитие молодежной, детской и спортивной инфраструктуры города (12 проектов);
- цифровая трансформация Харькова и повышение цифровой грамотности населения (10 проектов);
- популяризация здорового образа жизни и борьба с наркозависимостью (12 проектов);
- развитие транспортной инфраструктуры (4 проекта);
- проведение фестивалей креативных имиджевых направлений современного искусства, культуры, развитие туризма (35 проектов);
- поддержка стартапов и проектов (22 проекта);
- повышение энергоэффективности объектов коммунальной собственности (1 проект). 
 
Каждый харьковчанин может отдать пять голосов за разные или один проект. Проголосовать можно на сайте «Портал харьковчанина», в мобильном приложении «Портал харьковчанина», в городских центрах предоставления административных услуг и в любом терминале «ПриватБанк» (если вы клиент банка).
 
В эту субботу, 16 ноября, пройдет встреча для авторов проектов, где их познакомят с основными инструментами для продвижения инициативы во время голосования. 
 
Более подробную и дополнительную информацию можно узнать в социальных сетях «Facebook» и «Instagram». 
Тэги:  голосование, инициативы, харьков
 
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