16.11.2019 12:18

Харьковчан приглашают проголосовать за лучшие инициативы для города

Прошел экватор голосования за проекты, представленные на Общественный бюджет города Харькова 2020 года.

В этом году было отобрано 117 лучших из 260 поданных проектов. Среди них:

- популяризация и развитие культуры обращения с отходами и другие эко-инициативы (8 проектов);

- развитие молодежной, детской и спортивной инфраструктуры города (12 проектов);

- цифровая трансформация Харькова и повышение цифровой грамотности населения (10 проектов);

- популяризация здорового образа жизни и борьба с наркозависимостью (12 проектов);

- развитие транспортной инфраструктуры (4 проекта);

- проведение фестивалей креативных имиджевых направлений современного искусства, культуры, развитие туризма (35 проектов);

- поддержка стартапов и проектов (22 проекта);

- повышение энергоэффективности объектов коммунальной собственности (1 проект).

Каждый харьковчанин может отдать пять голосов за разные или один проект. Проголосовать можно на сайте «Портал харьковчанина», в мобильном приложении «Портал харьковчанина», в городских центрах предоставления административных услуг и в любом терминале «ПриватБанк» (если вы клиент банка).

В эту субботу, 16 ноября, пройдет встреча для авторов проектов, где их познакомят с основными инструментами для продвижения инициативы во время голосования.

Более подробную и дополнительную информацию можно узнать в социальных сетях «Facebook» и «Instagram».