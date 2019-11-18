В Харькове открылся семейный клуб

Семейный клуб полезного досуга «Клуб плодотворных действий» открылся 15 ноября на базе Харьковской областной библиотеки для юношества (пр. Юбилейный, 49/8).
По словам организаторов, проект направлен на формирование финансовой культуры у детей и их родителей, повышение осведомленности о финансовых инструментах и финансовой безопасности. Инициатива реализована в рамках бюджета участия.
Два раза в неделю (по вторникам и воскресеньям) в клубе будут проходить игровые тренинги для детей и родителей по финансовой грамотности, планированию бюджета, а также курсы по молодежному предпринимательству.
К участию в мероприятиях приглашаются все желающие.
Телефон для справок: (097) 574-80-48.
По информации управления по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, в учреждениях образования города уже проведено 25 тренингов по формированию у детей лидерских навыков в области управления финансами.
День способен внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Дайте волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков. Ухудшение видимости до 500 м.
В этот день в 1928 году на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли» производства компании Уолта Диснея.
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