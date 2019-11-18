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18.11.2019  10:36   

В Харькове открылся семейный клуб

Семейный клуб полезного досуга «Клуб плодотворных действий» открылся 15 ноября на базе Харьковской областной библиотеки для юношества (пр. Юбилейный, 49/8).


// city.kharkov.ua

По словам организаторов, проект направлен на формирование финансовой культуры у детей и их родителей, повышение осведомленности о финансовых инструментах и финансовой безопасности. Инициатива реализована в рамках бюджета участия.

Два раза в неделю (по вторникам и воскресеньям) в клубе будут проходить игровые тренинги для детей и родителей по финансовой грамотности, планированию бюджета, а также курсы по молодежному предпринимательству.

К участию в мероприятиях приглашаются все желающие.

Телефон для справок: (097) 574-80-48.

По информации управления по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, в учреждениях образования города уже проведено 25 тренингов по формированию у детей лидерских навыков в области управления финансами.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  семейный клуб, харьков
 
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