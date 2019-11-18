Мужчина приехал на дачу и нашел сторожа с проломленным черепом

Мужчине 1959 года проломили череп.
Также хозяин сообщил, что исчезли металлические провода и двигатель от старой стиральной машины.
Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Мужчину убили за металлолом.
В Харьковской области хозяин дачного дома сообщил, что обнаружил убитым мужчину, которому позволил временно жить в пристройке к дому за охрану, сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мужчине 1959 года проломили череп.
Также хозяин сообщил, что исчезли металлические провода и двигатель от старой стиральной машины.
Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
День способен внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Дайте волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков. Ухудшение видимости до 500 м.
В этот день в 1928 году на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли» производства компании Уолта Диснея.
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