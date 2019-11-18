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18.11.2019  10:43   

Мужчина приехал на дачу и нашел сторожа с проломленным черепом

Мужчину убили за металлолом.


// Facebook

В Харьковской области хозяин дачного дома сообщил, что обнаружил убитым мужчину, которому позволил временно жить в пристройке к дому за охрану, сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчине 1959 года проломили череп.

Также хозяин сообщил, что исчезли металлические провода и двигатель от старой стиральной машины.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

 

Тэги:  убийство, ограбление, дача, харьков
 
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