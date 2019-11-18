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18.11.2019  11:06   

Возле «Локомотива» перевернулся автомобиль

Авария произошла в воскресенье.


// Telegram

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, вызов о ДТП на Большой Панасовской, 106 поступил 17 ноября около полудня.

Патрульные прибыли на место происшествия, но водитель отказался от оформления ДТП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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