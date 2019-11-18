Главная Новости Общество ДТП в Чугуеве: части машин разлетелись по дороге (ФОТО)
18.11.2019  11:25   

ДТП в Чугуеве: части машин разлетелись по дороге (ФОТО)

В результате аварии пострадали два человека, с травмами их доставили в медицинское учреждение.


// Нацполиция

17 ноября около 18:30 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Чугуев на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» произошло столкновение двух автомобилей «Renault» и «Opel».

Предварительно установлено, что 54-летний водитель автомобиля «Opel» двигался в сторону Харькова, не учел дорожную обстановку и допустил столкновение с автомобилем «Renault» под управлением 30-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель и 29-летний пассажир «Renault» получили травмы. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Врачи оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное.

Информация внесена в Единый учет Чугуевского отдела полиции. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.11 Общество Возле «Локомотива» перевернулся автомобиль 18.11 Криминал и происшествия На «зебре» Клочковской сбили пешехода 17.11 Криминал и происшествия Жесткое ДТП на Салтовке: троих увезла скорая (ВИДЕО, ФОТО)
 
 

Видео

Люди без определенного места жительства "внесли коррективы" в отопительный сезон микрорайона
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 