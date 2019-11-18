18.11.2019 11:25

ДТП в Чугуеве: части машин разлетелись по дороге (ФОТО)

В результате аварии пострадали два человека, с травмами их доставили в медицинское учреждение.



// Нацполиция

17 ноября около 18:30 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Чугуев на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» произошло столкновение двух автомобилей «Renault» и «Opel».



Предварительно установлено, что 54-летний водитель автомобиля «Opel» двигался в сторону Харькова, не учел дорожную обстановку и допустил столкновение с автомобилем «Renault» под управлением 30-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель и 29-летний пассажир «Renault» получили травмы. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Врачи оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное.



Информация внесена в Единый учет Чугуевского отдела полиции. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства аварии устанавливаются.



