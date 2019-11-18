ДТП в Чугуеве: части машин разлетелись по дороге (ФОТО)

В результате аварии пострадали два человека, с травмами их доставили в медицинское учреждение.
17 ноября около 18:30 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Чугуев на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» произошло столкновение двух автомобилей «Renault» и «Opel».
Предварительно установлено, что 54-летний водитель автомобиля «Opel» двигался в сторону Харькова, не учел дорожную обстановку и допустил столкновение с автомобилем «Renault» под управлением 30-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель и 29-летний пассажир «Renault» получили травмы. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Врачи оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное.
Информация внесена в Единый учет Чугуевского отдела полиции. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
День способен внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Дайте волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков. Ухудшение видимости до 500 м.
В этот день в 1928 году на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли» производства компании Уолта Диснея.
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