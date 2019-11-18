Пожарные взломали двери, чтобы спасти пожилую женщину (ФОТО)

Инцидент произошел в воскресенье в Купянском районе.
17 ноября в селе Куриловка-1 Купянского района 87-летняя женщина упала и не смоглда самостоятельно подняться, чтобы открыть двери соцработнику. На звонки мобильного она тоже не отвечала,
На помощь позвали бьойцов ГСЧС. К месту происшествия немедленно выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части г. Купянска на аварийно-спасательном автомобиле.
В присутствии сотрудников полиции спасателям удалось открыли входную дверь с помощью шанцевого инструмента и своевременно передать летнюю женщину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.
День способен внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Дайте волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков. Ухудшение видимости до 500 м.
В этот день в 1928 году на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли» производства компании Уолта Диснея.
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