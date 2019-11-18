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18.11.2019  11:55   

Пожарные взломали двери, чтобы спасти пожилую женщину (ФОТО)

Инцидент произошел в воскресенье в Купянском районе.


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17 ноября в селе Куриловка-1 Купянского района 87-летняя женщина упала и не смоглда самостоятельно подняться, чтобы открыть двери соцработнику. На звонки мобильного она тоже не отвечала,

На помощь позвали бьойцов ГСЧС. К месту происшествия немедленно выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части г. Купянска на аварийно-спасательном автомобиле.

В присутствии сотрудников полиции спасателям удалось открыли входную дверь с помощью шанцевого инструмента и своевременно передать летнюю женщину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.

Источник:   Купянский ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, купянск, харьков
 
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