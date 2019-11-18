18.11.2019 12:21

В Харькове создали мини-муралы с исчезающими видами птиц и растений

Мини-муралы, посвященные исчезающим видам птиц и растений, появились на фасадах зданий в центре Харькова.



//city.kharkov.ua

Как сообщил художник-монументалист Денис Стадник, в городе созданы 20 подобных арт-объектов на центральных улицах - Дарвина, Чернышевской, Кузнечной и Мироносицкой.

«Основная идея работ - привлечь внимание горожан к исчезающим видам растений и птиц Харьковской области, которых завтра может уже не стать, чтобы харьковчане о них помнили и заботились», - отметил Денис Стадник.

Художник также рассказал, что формат мини-муралов напоминает квест, поскольку каждый из них является своеобразным паззлом, складывающимся в одну композицию.

Вскоре в Харькове планируют создать онлайн-карту, на которой будут обозначены все городские муралы.