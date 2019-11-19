19.11.2019 12:41

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого отметил юбилей (ФОТО)

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого отметил 215-летие со дня основания.



//city.kharkov.ua

Во время торжественного мероприятия поздравительный адрес от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса зачитал секретарь горсовета Александр Новак.

«Сегодня Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого является научно-образовательным и инновационным комплексом, который шагает в ногу со временем, участвует в политико-правовых реформах государства и модернизации высшего юридического образования. Университет объединяет многие поколения высококвалифицированных выпускников.

Спасибо за то, что в течение многих лет поддерживаете высокий уровень лучшего юридического высшего заведения в Украине, почитая славные традиции, и предоставляете качественные знания специалистам в области права. Пусть и в дальнейшем университет приумножает свой творческий и научный потенциал для динамичного развития Украины», - говорится в приветственном слове.

Лучшим сотрудникам университета Александр Новак вручил Благодарности городского головы и Почетные грамоты исполкома Харьковского городского совета.

Ректор вуза Василий Таций также поздравил коллектив и студентов университета со знаменательной датой. Он напомнил, что за это время был пройден непростой путь от открытия отделения нравственных и политических наук Императорского Харьковского университета до превращения в авторитетный научный и образовательный центр мирового уровня. Из четырех преподавателей, которые работали в первые годы, коллектив увеличился до почти 750 членов профессорско-преподавательского состава 41 кафедры, 16 институтов, факультетов и структурных подразделений. Инфраструктура университета включает учебные корпуса, общежития, спортивные сооружения и пр.

По словам Василия Тация, ученые университета принимают активное участие в развитии правового украинского государства, усовершенствовании законодательства, приглашаются в качестве экспертов влиятельными международными организациями для работы над законопроектами.

«215 лет, безусловно, почтенный возраст для учебного заведения, но коллектив университета всегда остается молодым душой и постоянно стремится к самосовершенствованию. И это неслучайно, ведь его заряжают творческой энергией новые поколения амбициозных и целеустремленных молодых людей, которые, уважая традиции и научный потенциал учителей, вносят свой неоценимый вклад в развитие юридической науки и образования, эффективно применяют полученные в университете знания на практике, двигают государство вперед», - отметил ректор.

После торжественной части для всех гостей праздника состоялся концерт.