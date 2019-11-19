19.11.2019 13:31

В центры админуслуг обратилось более 60 тысяч предпринимателей

60,5 тыс. обращений субъектов предпринимательской деятельности поступило в Центр предоставления административных услуг и его территориальных подразделений с января по сентябрь этого года.

Об этом говорится в информации об основных показателях экономического и социального развития города Харькова за девять месяцев 2019 года, предоставленной Департаментом экономики и коммунального имущества.

Сообщается, что было выдано 14,7 тыс. разрешительных документов, зарегистрировано 1,3 тыс. деклараций. В центр поступило 73,2 тыс. обращений юридических и физических лиц по вопросам регистрации бизнеса.

Продолжалась работа по совершенствованию веб-сайта «Предпринимательство и потребительский рынок города Харькова». Обеспечивается полная и качественная информационная поддержка предпринимателям в открытии нового и повышении эффективности действующего бизнеса. На интернет-сервисе «Ярмарка вакансий» создана информационная платформа трудоустройства, где предприятия и организации города бесплатно размещают вакансии.

Предпринимателям предоставляют дистанционные консультации и помогают в разработке бизнес-планов, организационных схем и технологий ведения бизнеса, инвестиционных проектов с учетом международных стандартов, проводят тренинги. С начала года на указанном ресурсе было зафиксировано около 780 обращений.