19.11.2019 09:13

Ушёл из жизни харьковский музыковед Юрий Щербинин

На 78 году ушел из жизни коренной харьковчанин и основатель общественного общедоступного музея "Обереги музыкальной Харьковщины" Юрий Щербинин.



// Время

Юрия Леонидовича знали как известного украинского музыковеда, музыкального критика, педагога, фотохудожника и общественного деятеля. В течение многих десятилетий его деятельность была направлена ​​на возрождение и сохранение истории музыкальной культуры Слобожанщины и на пропаганду лучших достижений современной украинской музыки.

Юрий Щербинин является автором более 200 публикаций. Систематически выступал с музыкально - просветительскими лекциями и беседами перед широкой слушательской аудиторией.

Был автором и главным редактором музыкального оформления Мемориала вечной Славы в Харькове.

30 августа 2014 года при поддержке руководства Харьковской мэрии и командования ХУВС им. Ивана Кожедуба по инициативе Юрия Щербинина и на основе его личного архивного собрания была открыта постоянно действующая общедоступная Галерея-музей «Обереги музыкальной Харьковщины», которую он и возглавлял.

Прощание с известным харьковчанином состоится в среду в университете воздушных сил имени Кожедуба.