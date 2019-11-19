Ушёл из жизни харьковский музыковед Юрий Щербинин

На 78 году ушел из жизни коренной харьковчанин и основатель общественного общедоступного музея "Обереги музыкальной Харьковщины" Юрий Щербинин.
Юрия Леонидовича знали как известного украинского музыковеда, музыкального критика, педагога, фотохудожника и общественного деятеля. В течение многих десятилетий его деятельность была направлена на возрождение и сохранение истории музыкальной культуры Слобожанщины и на пропаганду лучших достижений современной украинской музыки.
Юрий Щербинин является автором более 200 публикаций. Систематически выступал с музыкально - просветительскими лекциями и беседами перед широкой слушательской аудиторией.
Был автором и главным редактором музыкального оформления Мемориала вечной Славы в Харькове.
30 августа 2014 года при поддержке руководства Харьковской мэрии и командования ХУВС им. Ивана Кожедуба по инициативе Юрия Щербинина и на основе его личного архивного собрания была открыта постоянно действующая общедоступная Галерея-музей «Обереги музыкальной Харьковщины», которую он и возглавлял.
Прощание с известным харьковчанином состоится в среду в университете воздушных сил имени Кожедуба.
Самое время заняться финансами: навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках, отправиться по магазинам.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Туман, видимость 200–500 м.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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