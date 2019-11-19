Главная Новости Общество Ушёл из жизни харьковский музыковед Юрий Щербинин
19.11.2019  09:13   

Ушёл из жизни харьковский музыковед Юрий Щербинин

На 78 году ушел из жизни коренной харьковчанин и основатель общественного общедоступного музея "Обереги музыкальной Харьковщины" Юрий Щербинин.


// Время

Юрия Леонидовича знали как известного украинского музыковеда, музыкального критика, педагога, фотохудожника и общественного деятеля. В течение многих десятилетий его деятельность была направлена ​​на возрождение и сохранение истории музыкальной культуры Слобожанщины и на пропаганду лучших достижений современной украинской музыки.

Юрий Щербинин является автором более 200 публикаций. Систематически выступал с музыкально - просветительскими лекциями и беседами перед широкой слушательской аудиторией.

Был автором и главным редактором музыкального оформления Мемориала вечной Славы в Харькове.

30 августа 2014 года при поддержке руководства Харьковской мэрии и командования ХУВС им. Ивана Кожедуба по инициативе Юрия Щербинина и на основе его личного архивного собрания была открыта постоянно действующая общедоступная Галерея-музей «Обереги музыкальной Харьковщины», которую он и возглавлял.

Прощание с известным харьковчанином состоится в среду в университете воздушных сил имени Кожедуба.

Тэги:  некролог, щербинин, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.09 Общество Умер директор гимназии «Очаг» 05.08 Общество Геннадий Кернес и Игорь Терехов выражают соболезнования Александру Гунченко в связи со смертью матери 23.07 Общество Прощание с Сергеем Пилиграммом состоится в среду
 
 

Видео

В Шевченковском районе коммунальщики ремонтируют подъезды
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 